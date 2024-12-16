Титов о заявках на нейтральный статус: «Подготовили списки по всем видам спорта, кроме акробатики. На рассмотрение FIG берет два месяца»

Заявки гимнастов на нейтральный статус рассмотрят в течение двух месяцев.

Об этом сообщил первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

«Существует вполне определенная процедура – мы подготовили списки по всем видам спорта, кроме акробатики, и сейчас находимся в процессе передачи их FIG. На рассмотрение FIG берет два месяца.

Персональный состав этих списков я обсуждать не буду, он составлен на основе представления главных тренеров», – сказал Титов.