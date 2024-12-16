Титов о заявках на нейтральный статус: «Подготовили списки по всем видам спорта, кроме акробатики. На рассмотрение FIG берет два месяца»
Заявки гимнастов на нейтральный статус рассмотрят в течение двух месяцев.
Об этом сообщил первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.
«Существует вполне определенная процедура – мы подготовили списки по всем видам спорта, кроме акробатики, и сейчас находимся в процессе передачи их FIG. На рассмотрение FIG берет два месяца.
Персональный состав этих списков я обсуждать не буду, он составлен на основе представления главных тренеров», – сказал Титов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем