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Российские гимнасты начнут получать нейтральные статусы

Российские гимнасты начнут получать нейтральные статусы для международных стартов.

Российские гимнасты начнут получать нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщил первый вице‑президент организации Василий Титов.

– Допускают все больше российских спортсменов. Какая ситуация в гимнастике?

– Мы приняли решение начать движения. Решение о допуске есть, еще прошлогоднее. Но мы не получали нейтральных статусов для гимнастов. Недавно на заседании бюро президиума федерации гимнастики приняли решение возвращаться. Мы будем получать нейтральный статус для многих наших спортсменов.

Это начало пути. Не значит, что его получат все, это сложная процедура. Это позволит нам принять участие в ряде соревнований Кубка мира и других стартов года.

– Как обстоит вопрос с клубами? Были вопросы к «Динамо» и ЦСКА.

– Вопросы до сих пор остаются, но я надеюсь на смягчение позиции FIG в этом вопросе при принятии решений, – рассказал Титов.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о критериях допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе. В случае его получения спортсмены имели право выступать на турнирах с 1 января 2024-го.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoсборная России (художественная гимнастика)
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
художественная гимнастика
Федерация гимнастики России
Василий Титов
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