Валентина Родионенко: «Заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, ждем ответа от международной федерации»

Ведущие российские гимнасты дали согласие на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

– Мы заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, теперь ждем ответа от международной федерации. Не буду называть пофамильно, это не один и не два человека. Все те, кто дал согласие на возможное получение нейтрального статуса, были заявлены. Практически все наши ведущие спортсмены дали согласие.

– Когда пройдут следующие турниры, в которых мы сможем принять участие?

– Теперь мы ждем ответ от международной федерации по поводу этапов Кубка мира, которые запланированы примерно на март. Там будет четыре этапа. Надеемся, что нас допустят как нейтральных спортсменов, – сказала Родионенко.

– Нагорный, Далалоян в числе тех, кто будет получать нейтральный статус?

– Нет. Они не заявляются на этот [международный] уровень.

– Были те, кто отказался выступать в нейтральном статусе?

– Да, были, – добавила тренер.