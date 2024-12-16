  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Валентина Родионенко: «Заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, ждем ответа от международной федерации»
0

Валентина Родионенко: «Заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, ждем ответа от международной федерации»

Ведущие российские гимнасты дали согласие на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

– Мы заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, теперь ждем ответа от международной федерации. Не буду называть пофамильно, это не один и не два человека. Все те, кто дал согласие на возможное получение нейтрального статуса, были заявлены. Практически все наши ведущие спортсмены дали согласие.

– Когда пройдут следующие турниры, в которых мы сможем принять участие?

– Теперь мы ждем ответ от международной федерации по поводу этапов Кубка мира, которые запланированы примерно на март. Там будет четыре этапа. Надеемся, что нас допустят как нейтральных спортсменов, – сказала Родионенко.

Нагорный, Далалоян в числе тех, кто будет получать нейтральный статус?

– Нет. Они не заявляются на этот [международный] уровень.

– Были те, кто отказался выступать в нейтральном статусе?

– Да, были, – добавила тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Валентина Родионенко
logoАртур Далалоян
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Кубок мира
FIG
спортивная гимнастика
logoНикита Нагорный
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Валентина Родионенко: «Если бы Игры дружбы состоялись, как это было запланировано, то Далалоян и Нагорный обязательно выступили бы на Кубке России»
26 июля, 09:18
Валентина Родионенко: «Все наши спортсмены готовятся к Кубку России, в том числе и Нагорный»
26 июня, 16:52
Артур Далалоян: «В спортивной гимнастике на Играх БРИКС намечается невероятная борьба. Сразу три чемпиона Олимпийских игр будут выступать»
511 июня, 14:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Винер о художественной гимнастике: «Большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус»
16 минут назад
Титов о заявках на нейтральный статус: «Подготовили списки по всем видам спорта, кроме акробатики. На рассмотрение FIG берет два месяца»
49 минут назад
Тренер гимнастов Клименко: «Российские нейтральные спортсмены выглядят как люди второго сорта, так не годится»
313 декабря, 06:19
В Федерации гимнастики России считают, что их спорт может войти в топ-3 по популярности в стране: «Безусловно. У гимнастики сильный образовательный компонент»
112 декабря, 16:02
Старший тренер сборной Германии Беленький: «Спорт должен быть отделен от политики, и очень жалко, что Россию не допустили на Олимпиаду»
311 декабря, 12:07
Призер Олимпиады-2024 Давтян о российской Премьер-лиге: «Атмосфера получше, чем в Бундеслиге и французской Лиге 1. Больше народа, ажиотаж, телевидение»
110 декабря, 11:48
Серебряный призер Олимпиады-2024 Боряна Калейн завершила карьеру
19 декабря, 18:13
Листунова о восстановлении после травмы спины: «Мышцы, тело забыли движения, ушла правильная моторика на элементах. Но все вернулось без проблем и сложностей»
9 декабря, 13:34
Виктория Листунова: «На Олимпиаде болела за всех, естественно, за Симону Байлс, за Ребекку Андраде, за всех гимнасток, которые там выступали»
9 декабря, 13:28
Ирина Винер: «Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта»
619 декабря, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
231 мая, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»
613 ноября 2023, 05:55
Рекомендуем