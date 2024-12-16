Валентина Родионенко: «Заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, ждем ответа от международной федерации»
Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
– Мы заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, теперь ждем ответа от международной федерации. Не буду называть пофамильно, это не один и не два человека. Все те, кто дал согласие на возможное получение нейтрального статуса, были заявлены. Практически все наши ведущие спортсмены дали согласие.
– Когда пройдут следующие турниры, в которых мы сможем принять участие?
– Теперь мы ждем ответ от международной федерации по поводу этапов Кубка мира, которые запланированы примерно на март. Там будет четыре этапа. Надеемся, что нас допустят как нейтральных спортсменов, – сказала Родионенко.
– Нагорный, Далалоян в числе тех, кто будет получать нейтральный статус?
– Нет. Они не заявляются на этот [международный] уровень.
– Были те, кто отказался выступать в нейтральном статусе?
– Да, были, – добавила тренер.
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