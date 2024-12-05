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Глава FIG поздравил Латынину с предстоящим 90-летием: «Ваши колоссальные успехи навсегда останутся мотивацией для спортсменов всех поколений»

Глава FIG назвал достижения Ларисы Латыниной мотивацией для всех поколений.

27 декабря девятикратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Латыниной исполнится 90 лет. Глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ поздравил ее с предстоящим юбилеем.

Письмо Ватанабэ, которое также подписал генсекретарь FIG Николас Буомпане, зачитал первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов на церемонии чествования Латыниной в Калуге.

«Это знаменательное событие является не только свидетельством вашей замечательной жизни, но и незабываемого наследия, которое вы создали будучи настоящей легендой гимнастики.

Ваша выдающаяся карьера служит вечным вдохновением, а ваши колоссальные успехи навсегда останутся мотивацией для спортсменов всех поколений. Мы желаем вам радости, крепкого здоровья и благополучия», – говорится в письме Ватанабэ.

Латынина выиграла четыре олимпийских золота Мельбурна-1956, еще три – в Риме-1960, два – в Токио-1964. Также на ее счету девять побед на чемпионатах мира и семь на чемпионатах Европы.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
FIG
спортивная гимнастика
Моринари Ватанабе
logoЛариса Латынина
Василий Титов
Федерация гимнастики России
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