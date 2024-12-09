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Листунова о восстановлении после травмы спины: «Мышцы, тело забыли движения, ушла правильная моторика на элементах. Но все вернулось без проблем и сложностей»

Гимнастка Виктория Листунова рассказала о восстановлении после травмы позвоночника.

— Когда возвращалась в зал на тренировки, было страшно? Воспоминания о боли не ограничивали?

— Страшно именно из-за травмы не было. Но мышцы, тело забыли движения, ушла правильная моторика на элементах. Головой помнишь, а телом — нет. Но все вернулось без проблем и сложностей, достаточно быстро.

— После Олимпиады в Токио ты брала паузу из-за травмы локтя — и выросла. Сейчас, после паузы из-за травмы спины, ты снова изменилась. Новые рычаги, новый вес — это мешает или успеваешь адаптироваться?

— Это абсолютно нормальное явление, тем более для гимнасток, рано или поздно нам нужно превращаться в девушек, такова природа. Есть плюс, что изменения у меня произошли в период восстановления после травмы, когда не было нагрузок, и, возможно, сейчас мое телосложение уже сформировалось.

Да, были проблемы с весом, я не стала исключением, но надеюсь, что в дальнейшем критичных изменений уже не будет, — сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
спортивная гимнастика
травмы
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logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Виктория Листунова
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