Ангелина Мельникова: «Пока очень берегу травмированную ногу. У меня нет возможности сейчас тренироваться в полную силу»

Гимнастка Мельникова рассказала, что не может полноценно тренироваться.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова травмировала ногу в конце июля на разминке перед стартом Кубка России в Новосибирске.

Накануне она набрала третью сумму баллов в личном многоборье на Кубке Воронина.

«Я еще не восстановилась полностью, пока очень берегу травмированную ногу, заматываю ее и лечу. У меня нет возможности сейчас тренироваться в полную силу, и к Кубку Воронина моя готовность составляла процентов 60, не больше.

В воскресенье я думаю, выступлю в финале в опорном прыжке. А в следующем сезоне, наверное, первым стартом для меня будет весенний Кубок России», – сказала Мельникова.