Ангелина Мельникова: «Пока очень берегу травмированную ногу. У меня нет возможности сейчас тренироваться в полную силу»
Гимнастка Мельникова рассказала, что не может полноценно тренироваться.
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова травмировала ногу в конце июля на разминке перед стартом Кубка России в Новосибирске.
Накануне она набрала третью сумму баллов в личном многоборье на Кубке Воронина.
«Я еще не восстановилась полностью, пока очень берегу травмированную ногу, заматываю ее и лечу. У меня нет возможности сейчас тренироваться в полную силу, и к Кубку Воронина моя готовность составляла процентов 60, не больше.
В воскресенье я думаю, выступлю в финале в опорном прыжке. А в следующем сезоне, наверное, первым стартом для меня будет весенний Кубок России», – сказала Мельникова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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