Виктория Листунова: «На Олимпиаде болела за всех, естественно, за Симону Байлс, за Ребекку Андраде, за всех гимнасток, которые там выступали»
Виктория Листунова рассказала, за кого болела на Олимпиаде в Париже.
— Олимпиаду смотрела? За кого болела?
— Смотрела, болела за всех, естественно, за Симону Байлс, за Ребекку Андраде, за всех гимнасток, которые там выступали.
— Как брусистка, что скажешь про Кайлию Немур, которая выиграла там этот вид?
— Она большой молодец, что показывает такую гимнастику на брусьях. Это очень красиво и эффектно смотрится.
— Ее база трудности — 7,1-7,2 балла. Ты понимаешь, как собрать комбинацию с такой же базой?
— Конечно, хочется делать лучше и больше. Но у Кайлии весь акцент был на брусья. В моем случае речь идет про многоборье, это сложнее. Хочется делать высокую базу с качественным исполнением одновременно, — сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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