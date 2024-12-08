Виктория Листунова: «Пока не успела до конца подготовить программу, у меня еще неполные база и сложность. Но рада, что смогла с чего-то начать»
Гимнастка Виктория Листунова заявила, что рада вновь начать соревноваться.
Из-за проблем с позвоночником Листунова пропустила Кубок России и Игры БРИКС в текущем году.
Накануне на Кубке Воронина спортсменка стала четвертой в личном многоборье, уступив победительнице турнира Анне Калмыковой 1,866 балла.
«Я пока не успела подготовить до конца программу, у меня еще неполная база и неполная сложность. Но я очень рада, что смогла с чего-то начать.
Для меня, пожалуй, это и было самое сложное. Посмотрим, как сложится дальше, надеюсь, что все будет лучше, без каких-либо проблем», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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