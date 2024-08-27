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Олимпийскую чемпионку Дарью Варфоломеев признали спортсменкой года в Германии

Дарья Варфоломеев награждена премией немецкого издания Bild в категории «Спортсменка года»

Церемония награждения прошла в Гамбурге. 

Варфоломеев – уроженка Барнаула, выступает в художественной гимнастике за сборную Германии. На Олимпийских играх-2024 в Париже она завоевала золото в личном многоборье.

Спортсменка поделилась фотографией награды в сторис. «Какой грандиозный вечер, и он продолжается», – написала она. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Дарьи Варфоломеев
художественная гимнастика
logoсборная Германии по художественной гимнастике
logoДарья Варфоломеев
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