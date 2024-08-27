Олимпийскую чемпионку Дарью Варфоломеев признали спортсменкой года в Германии
Дарья Варфоломеев награждена премией немецкого издания Bild в категории «Спортсменка года»
Церемония награждения прошла в Гамбурге.
Варфоломеев – уроженка Барнаула, выступает в художественной гимнастике за сборную Германии. На Олимпийских играх-2024 в Париже она завоевала золото в личном многоборье.
Спортсменка поделилась фотографией награды в сторис. «Какой грандиозный вечер, и он продолжается», – написала она.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Дарьи Варфоломеев
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