Ирина Винер: «Я счастлива, что Крамаренко стала спортсменкой года, не участвуя в Олимпийских играх, что ей дали такую возможность. Она заслужила»
Ирина Винер поздравила Лалу Крамаренко с получением Национальной спортивной премии.
«Лала – настоящий герой, она выступала на Играх БРИКС, можно сказать, с порванным коленом. Выиграла три золотые медали.
Я счастлива, что она получила эту награду и звание заслуженного мастера спорта, не участвуя в Олимпийских играх, что ей дали такую возможность. Она заслужила.
Лала тренировалась здорово, выступала прекрасно», – сказала Ирина Винер.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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