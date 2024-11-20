Ирина Винер: «Я счастлива, что Крамаренко стала спортсменкой года, не участвуя в Олимпийских играх, что ей дали такую возможность. Она заслужила»

Ирина Винер поздравила Лалу Крамаренко с получением Национальной спортивной премии.

«Лала – настоящий герой, она выступала на Играх БРИКС, можно сказать, с порванным коленом. Выиграла три золотые медали.

Я счастлива, что она получила эту награду и звание заслуженного мастера спорта, не участвуя в Олимпийских играх, что ей дали такую возможность. Она заслужила.

Лала тренировалась здорово, выступала прекрасно», – сказала Ирина Винер.