Лала Крамаренко пропустит финал Кубка сильнейших в Москве из-за восстановления после операции

Лала Крамаренко не выступит в финале Кубка сильнейших в Москве.

Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

Летом чемпионка Европы перенесла операцию на ноге.

«Крамаренко сейчас восстанавливается после операции. На Кубке сильнейших она не выступит, я с больными не работаю, если только речь не идет об Олимпийских играх. В первую очередь – здоровье», – сказала Винер.

Финал Кубка сильнейших по художественной гимнастике пройдет с 18 по 27 октября.