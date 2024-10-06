Лала Крамаренко пропустит финал Кубка сильнейших в Москве из-за восстановления после операции
Лала Крамаренко не выступит в финале Кубка сильнейших в Москве.
Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
Летом чемпионка Европы перенесла операцию на ноге.
«Крамаренко сейчас восстанавливается после операции. На Кубке сильнейших она не выступит, я с больными не работаю, если только речь не идет об Олимпийских играх. В первую очередь – здоровье», – сказала Винер.
Финал Кубка сильнейших по художественной гимнастике пройдет с 18 по 27 октября.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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