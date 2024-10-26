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Ирина Винер: «Крамаренко чувствует себя прилично, восстанавливается»

Ирина Винер рассказала о ходе восстановления гимнастки Лалы Крамаренко.

Летом Крамаренко перенесла операцию на ноге.

«Она себя чувствует прилично, восстанавливается.

Сегодня она будет выступать на концерте, конечно, не в основных своих упражнениях и партиях, в любом случае в выразительности ей не занимать. Будет уже делать некоторые элементы. Пока бережемся», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
художественная гимнастика
logoИрина Винер
травмы
logoсборная России (художественная гимнастика)
Лала Крамаренко
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