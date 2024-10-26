Ирина Винер: «Крамаренко чувствует себя прилично, восстанавливается»
Ирина Винер рассказала о ходе восстановления гимнастки Лалы Крамаренко.
Летом Крамаренко перенесла операцию на ноге.
«Она себя чувствует прилично, восстанавливается.
Сегодня она будет выступать на концерте, конечно, не в основных своих упражнениях и партиях, в любом случае в выразительности ей не занимать. Будет уже делать некоторые элементы. Пока бережемся», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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