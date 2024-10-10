Крамаренко о продолжении карьеры: «Продолжаю работать ради детей, зрителей, их отдачи. Ради семьи, ради Винер, которая столько в меня вложила»
– Что мотивирует тебя не сдаваться и продолжать свой путь, несмотря ни на что?
– Наверное, дети, которые смотрят на меня и стремятся становиться спортсменками высокого уровня. Не только такой, как я, но и такими, как выдающиеся гимнастки: Рита Мамун, Яна Кудрявцева, Александра Солдатова и Алина Кабаева.
Продолжаю работать ради детей, зрителей, их отдачи, ради того, что они приходят на соревнования, смотрят, поддерживают меня и болеют. Ради моей семьи, ради Ирины Александровны Винер, которая столько в меня вложила.
Конечно же, благодаря ей я в спорте и получаю такие эмоции. Наверное, если бы не Ирина Александровна и мои личные тренеры, ничего бы не было сейчас.
– Оглядываясь назад, что бы ты сказала себе маленькой?
– Вообще не люблю оглядываться назад, но наверное, бы сказала: ничего не бойся — все будет так, как должно быть, – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике.
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