  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Крамаренко о продолжении карьеры: «Продолжаю работать ради детей, зрителей, их отдачи. Ради семьи, ради Винер, которая столько в меня вложила»
0

Крамаренко о продолжении карьеры: «Продолжаю работать ради детей, зрителей, их отдачи. Ради семьи, ради Винер, которая столько в меня вложила»

Лала Крамаренко рассказала, что мотивирует ее продолжать спортивную карьеру.

– Что мотивирует тебя не сдаваться и продолжать свой путь, несмотря ни на что?

– Наверное, дети, которые смотрят на меня и стремятся становиться спортсменками высокого уровня. Не только такой, как я, но и такими, как выдающиеся гимнастки: Рита Мамун, Яна Кудрявцева, Александра Солдатова и Алина Кабаева.

Продолжаю работать ради детей, зрителей, их отдачи, ради того, что они приходят на соревнования, смотрят, поддерживают меня и болеют. Ради моей семьи, ради Ирины Александровны Винер, которая столько в меня вложила.

Конечно же, благодаря ей я в спорте и получаю такие эмоции. Наверное, если бы не Ирина Александровна и мои личные тренеры, ничего бы не было сейчас.

– Оглядываясь назад, что бы ты сказала себе маленькой?

– Вообще не люблю оглядываться назад, но наверное, бы сказала: ничего не бойся — все будет так, как должно быть, – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
художественная гимнастика
logoИрина Винер
logoсборная России (художественная гимнастика)
Лала Крамаренко
Рекомендуем
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Лала Крамаренко пропустит финал Кубка сильнейших в Москве из-за восстановления после операции
6 октября, 09:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дина Аверина: «Большую часть времени я сейчас посвящаю тренировкам. Также мы проводим мастер-классы, работаем над шоу»
8 октября, 18:06
Дина Аверина о переходах российских спортсменов в другие сборные: «Почему нет? Это их право и решение»
18 октября, 13:36
Фонд Светланы Хоркиной запросил грант в размере 25,6 млн рублей для шоу «Дуэль»
307 октября, 09:20
Арина Аверина: «Не думаю о том, чтобы пойти в Госдуму. Таких планов у меня не было»
27 октября, 08:55
Винер поздравила Путина с 72-летием: «Благодаря его поддержке и вниманию российский спорт достигает небывалых высот»
867 октября, 08:51
Арина Аверина: «У меня есть желание попробовать себя в другом виде спорта. В музыке себя пока что не вижу, становиться певицей не хочу»
7 октября, 06:05
Лала Крамаренко пропустит финал Кубка сильнейших в Москве из-за восстановления после операции
6 октября, 09:45
Винер о деле Валиевой: «Следователи нашли, что действительно могли быть подмешаны препараты дедушки. А то, что отклонили апелляцию – сейчас такая тенденция»
224 октября, 16:12
Винер о тренерстве: «Вне зала у меня начинается токсикоз, но когда я там, меня отпускает – я начинаю работать, ставить программы, искать музыку»
34 октября, 11:30
Татарева, Луконина, Капранова, Нагорный вошли в состав президиума Федерации гимнастики России
13 октября, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнастка Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
7сегодня, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
231 мая, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1230 января, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»
613 ноября 2023, 05:55