Винер о диалоге с МОК: «Мое мнение совпадает с мнением министра спорта. Дай бог, чтобы Россия вернулась на международные соревнования»
Ирина Винер поддержала позицию министра спорта по диалогу с МОК.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о начале «сближения позиций» с Международным олимпийским комитетом (МОК) и призвал «заканчивать обвинения и оскорбления».
«Мое мнение совпадает с мнением министра [спорта]. Когда увидим какие-то новшества, то это будет очень здорово, и тогда будет принято окончательное решение.
Дай бог, чтобы Россия вернулась на международные соревнования», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Винер.
На летних Олимпийских играх-2024 в Париже выступили лишь 15 российских спортсменов, получивших допуск от МОК в нейтральном статусе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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