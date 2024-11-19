Винер о диалоге с МОК: «Мое мнение совпадает с мнением министра спорта. Дай бог, чтобы Россия вернулась на международные соревнования»

Ирина Винер поддержала позицию министра спорта по диалогу с МОК.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о начале «сближения позиций » с Международным олимпийским комитетом (МОК) и призвал «заканчивать обвинения и оскорбления».

«Мое мнение совпадает с мнением министра [спорта]. Когда увидим какие-то новшества, то это будет очень здорово, и тогда будет принято окончательное решение.

Дай бог, чтобы Россия вернулась на международные соревнования», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Винер .

На летних Олимпийских играх-2024 в Париже выступили лишь 15 российских спортсменов, получивших допуск от МОК в нейтральном статусе.