Ирина Винер: «Будем надеяться, что Ватанабе будет думать о прогрессе художественной гимнастики. Без России, Беларуси это очень сложно»
Ирина Винер выразила надежду, что глава FIG Моринари Ватанабе будет думать о развитии спорта.
Ватанабэ был переизбран на пост президента FIG на конгрессе организации, который проходит в Катаре с 24 по 26 октября.
«Ватанабе уже много лет возглавляет Международную федерации гимнастики и проводил очень хорошие клубные соревнования по художественной гимнастике. Надеюсь, что в дальнейшем клубная система будет развиваться и появится возможность выступать с клубами на международной арене, в том числе и у нас.
Будем надеяться, что Ватанабе будет думать о прогрессе гимнастики, особенно художественной, но без России, Беларуси, сильнейших команд это очень сложно.
Будем верить в то, чтобы наши гимнастки были допущены на соревнования без ограничений в групповых упражнениях», – сказала экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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