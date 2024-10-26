Анастасии Близнюк предложили продолжить работу со сборной Китая по художественной гимнастике
Анастасии Близнюк предложили продолжить работу с китайскими гимнастками.
Об этом рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
Близнюк – двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье, серебряный призер Игр. Под ее руководством сборная Китая победила на Олимпиаде-2024 в Париже.
«Китайцы предложили Анастасии Близнюк продолжить работу со сборной страны по художественной гимнастике.
Не знаю пока, ответит ли Настя согласием на это предложение и на какой срок предлагают подписать ей контракт. Но сейчас Близнюк находится в Китае», – сказала Винер.
«Называли «королевой эльфов». Наша тренер по художке принесла Китаю олимпийское золото
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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