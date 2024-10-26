Анастасии Близнюк предложили продолжить работу со сборной Китая по художественной гимнастике

Анастасии Близнюк предложили продолжить работу с китайскими гимнастками.

Об этом рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер .

Близнюк – двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье, серебряный призер Игр. Под ее руководством сборная Китая победила на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Китайцы предложили Анастасии Близнюк продолжить работу со сборной страны по художественной гимнастике.

Не знаю пока, ответит ли Настя согласием на это предложение и на какой срок предлагают подписать ей контракт. Но сейчас Близнюк находится в Китае», – сказала Винер.

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