Россиянки не выступят на ЧМ по эстетической гимнастике в Тарту из-за нежелания эстонских властей

Власти Эстонии не хотят видеть россиянок на ЧМ по эстетической гимнастике в Тарту.

Об это рассказала президент Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова.

«По решению Международной федерации эстетической групповой гимнастики команды России и Белоруссии выступают на международных стартах без национальной атрибутики и на усмотрение страны-организатора.

В Эстонии, к сожалению, российская команда выступить не сможет.

Во-первых, Всероссийская федерация эстетической гимнастики приняла решение не отправлять в Эстонию своих спортсменок из соображений безопасности.

Что касается второй причины неучастия, то международная федерация допустила россиянок на этот чемпионат мира и при этом сделала запрос в страну — организатор соревнований.

Эстонская федерация гимнастики под давлением властей страны вынуждена была признать нежелательным участие россиянок и белорусок в чемпионате мира в Тарту даже без национальной атрибутики», — сказала Морозова.

Чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике пройдет в Эстонии 22-24 ноября.