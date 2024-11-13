Россиянки не выступят на ЧМ по эстетической гимнастике в Тарту из-за нежелания эстонских властей
Об это рассказала президент Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова.
«По решению Международной федерации эстетической групповой гимнастики команды России и Белоруссии выступают на международных стартах без национальной атрибутики и на усмотрение страны-организатора.
В Эстонии, к сожалению, российская команда выступить не сможет.
Во-первых, Всероссийская федерация эстетической гимнастики приняла решение не отправлять в Эстонию своих спортсменок из соображений безопасности.
Что касается второй причины неучастия, то международная федерация допустила россиянок на этот чемпионат мира и при этом сделала запрос в страну — организатор соревнований.
Эстонская федерация гимнастики под давлением властей страны вынуждена была признать нежелательным участие россиянок и белорусок в чемпионате мира в Тарту даже без национальной атрибутики», — сказала Морозова.
Чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике пройдет в Эстонии 22-24 ноября.
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