Экс-игрок ВХЛ Максим Макаров дисквалифицирован на 20 месяцев за морфин. 30-летний форвард играет во Франции

Экс-игрок ВХЛ Максим Макаров дисквалифицирован на 20 месяцев.

В допинг-пробе 30-летнего форварда, играющего во втором дивизионе чемпионата Франции за «Марсель», был обнаружен морфин (опиоидный анальгетик, обладающий наркотическим действием – Спортс’‘).

Отсчет дисквалификации Макарова начался 21 декабря 2023 года, наказание за нарушение антидопинговых правил завершится 21 августа 2025 года.

Макаров является воспитанником петербургской школы хоккея, в сезоне-2011/12 начал выступать за «Локо» из Ярославля в Olimpbet МХЛ, в котором провел три года.

Затем играл в Olimpbet ВХЛ, в которой за пять сезонов сменил несколько клубов – «Рязань», петербургские «СКА-Нева » и «Динамо», «Молот-Прикамье», а также китайские «Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу ».

С осени 2020 года начал играть за «Марсель», за который за 59 проведенных матчей забросил 43 шайбы и отдал 29 голевых передач.