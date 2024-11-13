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Экс-игрок ВХЛ Максим Макаров дисквалифицирован на 20 месяцев за морфин. 30-летний форвард играет во Франции

Экс-игрок ВХЛ Максим Макаров дисквалифицирован на 20 месяцев.

В допинг-пробе 30-летнего форварда, играющего во втором дивизионе чемпионата Франции за «Марсель», был обнаружен морфин (опиоидный анальгетик, обладающий наркотическим действием – Спортс’‘).

Отсчет дисквалификации Макарова начался 21 декабря 2023 года, наказание за нарушение антидопинговых правил завершится 21 августа 2025 года.

Макаров является воспитанником петербургской школы хоккея, в сезоне-2011/12 начал выступать за «Локо» из Ярославля в Olimpbet МХЛ, в котором провел три года.

Затем играл в Olimpbet ВХЛ, в которой за пять сезонов сменил несколько клубов – «Рязань», петербургские «СКА-Нева» и «Динамо», «Молот-Прикамье», а также китайские «Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу».

С осени 2020 года начал играть за «Марсель», за который за 59 проведенных матчей забросил 43 шайбы и отдал 29 голевых передач.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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чемпионат Франции
Молот-Прикамье
Динамо Санкт-Петербург
logoЦенг Тоу
logoКРС Хэйлунцзян
ТАСС
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