Хабибуллина о самочувствии после травмы: «В понедельник вышла на лед, собрали некоторые элементы, готовимся к соревнованиям»
Наталья Хабибуллина рассказала о самочувствии после травмы.
Партнер Хабибуллиной Илья Княжук поранил лезвием конька колено Натальи на тренировке перед этапом Гран-при России в Казани.
«Самочувствие нормальное, в понедельник вышла на лед, собрали некоторые элементы, готовимся к соревнованиям», – сказала Хабибуллина.
Тренер пары Нина Мозер отметила, что фигуристы надеются выступить на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, который пройдет 23-24 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости