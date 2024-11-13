Хабибуллина о самочувствии после травмы: «В понедельник вышла на лед, собрали некоторые элементы, готовимся к соревнованиям»

Наталья Хабибуллина рассказала о самочувствии после травмы.

Партнер Хабибуллиной Илья Княжук поранил лезвием конька колено Натальи на тренировке перед этапом Гран-при России в Казани.

«Самочувствие нормальное, в понедельник вышла на лед, собрали некоторые элементы, готовимся к соревнованиям», – сказала Хабибуллина.

Тренер пары Нина Мозер отметила, что фигуристы надеются выступить на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, который пройдет 23-24 ноября.