Гимнастка Нагорная о нейтральном статусе: «Мы зависим от нашего руководства, не можем идти поперек. Не хочется портить отношения со всеми»
Гимнастка Дарья Нагорная высказалась о зависимости спортсменов от руководства.
Дарье 26 лет, она чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике, супруга Никиты Нагорного.
– В других видах спорта люди начинают получать нейтральный статус, те, кто сопротивлялся, например пловцы. Почему спортивные гимнасты не идут на это?
– В любом случае мы зависим в первую очередь от нашего руководства. Мы не можем идти поперек. Подала бы я сейчас на нейтральный статус? Нет, даже не из принципов, а у нас есть команда. Я бы не смогла пойти одна против коллектива, мне не хочется портить отношения со всеми. Я бы в первую очередь прислушалась к старшему поколению, – рассказала Нагорная.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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