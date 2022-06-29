Дарья Нагорная: «У фигуристов очень много шоу, мы сами на них ходим, смотрим, восхищаемся. Нам в гимнастике этого не хватает»

Российская гимнастка Дарья Нагорная сравнила популярность спортивной гимнастики и фигурного катания.

– Знаю, что у вас есть некоторое сожаление, что спортивная гимнастика – не самый популярный вид спорта. Как думаете, как можно было бы это исправить? Добавить скандалов, как в фигурном катании? Наряжать девочек в короткие платья с блестками?

– Можно сделать больше соревнований и шоу в нашей стране. У тех же фигуристов очень много шоу, мы сами на них ходим, смотрим, восхищаемся. Нам в гимнастике этого не хватает. Надеюсь, в ближайшее время сможем сделать свое шоу, поэтому будет больше огласки для спортивной гимнастики. Ну и, конечно, красивые блестящие купальники тоже не помешают.

– Вы за конструктивный способ поднятия популярности, выходит? Не за скандалы и все такое.

– Да, начать, думаю, лучше с конструктивного, – ответила Нагорная.