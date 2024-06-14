Дарья Нагорная: «Ждем на Играх БРИКС больше гостей, пока их не так много. Надеюсь, в следующем году иностранцев будет намного больше»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова) Игры БРИКС Гимнастика

Гимнастка Дарья Нагорная назвала Игры БРИКС праздником для спортсменов.

«Атмосфера на Играх БРИКС потрясающая. Наконец-то мы дождались в нашей стране таких крупных стартов. Признаюсь честно, уже соскучились по международным турнирам, по таким выступлениям, долго ждали.

Для каждого спортсмена это настоящий праздник. Конечно, ждем больше гостей, пока что их не так много. Надеюсь, что в следующем году или когда еще будут такие же крупные соревнования, иностранцев будет намного больше.

Казань всегда тепло нас принимает, здесь часто проходят крупные соревнования по спортивной гимнастике, и все рады оказаться именно здесь. Тут спортивный народ живет, хочется приезжать сюда каждый год», – сказала Нагорная.

Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А какая рекламная шумиха была... Оказалось мало кому интересны эти полностью политизированные мероприятия.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий