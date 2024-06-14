Дарья Нагорная: «Ждем на Играх БРИКС больше гостей, пока их не так много. Надеюсь, в следующем году иностранцев будет намного больше»

Гимнастка Дарья Нагорная назвала Игры БРИКС праздником для спортсменов.

«Атмосфера на Играх БРИКС потрясающая. Наконец-то мы дождались в нашей стране таких крупных стартов. Признаюсь честно, уже соскучились по международным турнирам, по таким выступлениям, долго ждали.

Для каждого спортсмена это настоящий праздник. Конечно, ждем больше гостей, пока что их не так много. Надеюсь, что в следующем году или когда еще будут такие же крупные соревнования, иностранцев будет намного больше.

Казань всегда тепло нас принимает, здесь часто проходят крупные соревнования по спортивной гимнастике, и все рады оказаться именно здесь. Тут спортивный народ живет, хочется приезжать сюда каждый год», – сказала Нагорная.

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