Дарья Нагорная: «Мы с Никитой первооткрыватели отношений в сборной. Тренеры романы не приветствовали. Мы даже говорили, что расстались, чтобы им было спокойнее»

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Чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная рассказала об отношениях с мужем – олимпийским чемпионом Никитой Нагорным.

– Мне кажется, мы с Никитой такие первооткрыватели отношений в сборной. Тренеры романы никогда не приветствовали. Не знаю, почему, но им казалось, что это будет мешать спорту, тренировкам.

Но это не так, и мы перевернули это представление. Большая поддержка друг от друга идет, и это только помогает расти. Мы как-то справились, и сейчас я вижу, как девчонки начинают потихоньку общаться с ребятами. Мне кажется, это нормально.

– Тренеры препятствовали вашим отношениям, получается?

– Были препятствия, у нас как раз отношения начинались перед чемпионатом мира в 2015 году. И тренеры переживали, что у нас будет плохая подготовка из-за того, что мы начали близко общаться.

Мы первое время даже говорили тренерам, что мы расстались. Чтобы им было спокойнее. Они потом говорят – ну вот, видите, результаты у вас стали лучше. А мы признались потом, что всех обманули, – рассказала гимнастка.

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