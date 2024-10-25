Четверо россиян избраны в технические комитеты Международной федерации гимнастики
Четверо россиян избраны в техкомитеты Международной федерации гимнастики.
Выборы в руководящие органы проходят 25 октября на 85-м конгрессе FIG в Дохе.
В технические комитеты переизбраны Любовь Андрианова (женская спортивная гимнастика), Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика). Николай Макаров был избран в состав техкома FIG по прыжкам на батуте.
Дмитрий Андреев (мужская спортивная гимнастика) не был переизбран.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости