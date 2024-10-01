Белозеров о работе в Федерации гимнастики России: «Приложим все усилия, чтобы вернуться в олимпийское движение, на международную арену»

Олег Белозеров рассказал о задачах на посту главы Федерации гимнастики России.

Сегодня гендиректора РЖД избрали президентом объединенной Федерации гимнастики России.

«Важно посмотреть, какие элементы, несмотря на незаконные санкции, можно реализовать на международной арене, мы приложим все усилия, чтобы вернуться в олимпийское движение, на международную арену, но если незаконные санкции продолжатся, мы будем развивать другие форматы – это и БРИКС, и другие возможные варианты, чтобы поддерживать хороший соревновательный уровень», – сказал Белозеров.

«Хочу поблагодарить всех участников сегодняшней конференции за то, что выбрали меня президентом Федерации гимнастики России: министерство спорта, Олимпийский комитет России, делегатов. Важнейший элемент – объединение пяти видов спорта, чтобы можно было взаимодействовать с FIG и олимпийским комитетом напрямую. В субъектах объединения не происходит, каждая федерация остается отдельно.

Лучшие наработки мы можем ретранслировать между видами спорта, чтобы создавать лучшие аналоги. Ключевая задача – популяризация гимнастики, это всегда был базисный вид спорта, человек, занимающийся гимнастикой, – системно мыслящий человек. И это гражданин России, вместе с гимнастикой впитывается определенное отношение к нашей стране.

Важнейший вопрос – судейство, оно должно быть незыблемым и честным, этот принцип должен быть соблюден, надо проводить обучение судей, внедрять цифровые системы, которые могли бы объективно оценивать выступления участников. Остальные вопросы рассмотрим позднее, главный принцип – не навредить, двигаться вперед и поддерживать наших замечательных чемпионов», – добавил он.