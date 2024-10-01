Винер, Титов и другие главы гимнастических федераций сложили свои полномочия

Винер сложила полномочия главы Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Сегодня в Москве проходит отчетно‑выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Ранее было принято решение об объединении российских гимнастических федераций. Президентом новой федерации избрали генерального директора РЖД Олега Белозерова.

Свои посты также покидают президент ФСГР Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики России Никита Никитин.

Ирина Винер занимала пост президента ВФХГ с 2008 года. Она также является главным тренером сборной России по художественной гимнастике.