Титов, Нагорный и Капранова стали вице-президентами Федерации гимнастики России.

Российские гимнастические федерации объединились в одну организацию. Президентом новой федерации избрали генерального директора РЖД Олега Белозерова.

«На первом заседании президиума был избран первый вице-президент, этот пост занял ваш покорный слуга.

Избраны вице-президенты по видам спорта: Никита Нагорный – от спортивной гимнастики, Ольга Капранова – от художественной гимнастики, Николай Макаров – прыжки на батуте, Ирина Никитина – спортивная акробатика, Владислав Оскнер – спортивная аэробика.

Сформировано бюро президиума, состоящее из президента, первого вице-президента и пяти вице-президентов. Утвердили положения о комитетах по видам спорта и дали поручения вице-президентам в течение недели подготовить составы по комитетам.

Мы обязательно проинформируем Международную федерацию гимнастики о произошедших изменениях. Как только Федерация гимнастики России будет зарегистрирована Минюстом, мы немедленно отправим информацию об этом», – сказал экс-глава ФСГР Василий Титов.