49-летняя Чусовитина выиграла квалификацию в опорном прыжке на турнире в Новосибирске
Накануне представительница Узбекистана выиграла квалификацию в опорном прыжке на Всероссийских соревнованиях «На призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного».
Финал в этом виде пройдет 13 октября. Чусовитина выступала только на одном снаряде.
Чусовитина – олимпийская чемпионка 1992 года в командном турнире.
Спортивная гимнастика
Всероссийские соревнования «На призы Евгения Подгорного»
Новосибирск
Опорный прыжок
Квалификация, женщины
1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,600
2. Варвара Зубова – 12,700
3. Маргарита Иванова – 12,400
4. Одинна Робиджонова – 12,100
5. Яна Хотиловская – 11,600
6. Ульяна Устюжанина – 11,500
7. Альбина Митрюхина – 10,800
8. Елизавета Захарова – 10,400
9. Ирина Комнова – 10,300
10. Екатерина Булатова – 10,100
Гимнастка Чусовитина будет пробовать отобраться на Олимпиаду в Лос‑Анджелесе. В 2028 году ей исполнится 53 года
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