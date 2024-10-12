49-летняя Чусовитина выиграла квалификацию в опорном прыжке на турнире в Новосибирске

49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина лидирует на турнире в Новосибирске.

Накануне представительница Узбекистана выиграла квалификацию в опорном прыжке на Всероссийских соревнованиях «На призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного».

Финал в этом виде пройдет 13 октября. Чусовитина выступала только на одном снаряде.

Чусовитина – олимпийская чемпионка 1992 года в командном турнире.

Спортивная гимнастика

Всероссийские соревнования «На призы Евгения Подгорного»

Новосибирск

Опорный прыжок

Квалификация, женщины

1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,600

2. Варвара Зубова – 12,700

3. Маргарита Иванова – 12,400

4. Одинна Робиджонова – 12,100

5. Яна Хотиловская – 11,600

6. Ульяна Устюжанина – 11,500

7. Альбина Митрюхина – 10,800

8. Елизавета Захарова – 10,400

9. Ирина Комнова – 10,300

10. Екатерина Булатова – 10,100

Гимнастка Чусовитина будет пробовать отобраться на Олимпиаду в Лос‑Анджелесе. В 2028 году ей исполнится 53 года