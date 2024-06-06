Гимнастка Чусовитина будет пробовать отобраться на Олимпиаду в Лос‑Анджелесе. В 2028 году ей исполнится 53 года

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина будет отбираться на Игры-2028.

Спортсменка представляет Узбекистан. Ранее она участвовала в восьми Олимпиадах, планировала поехать в Париж-2024, но получила травму.

На следующих Играх в Лос-Анджелесе Чусовитиной будет 53 года.

– Вы будете пробовать отобраться на Олимпийские игры 2028 года?

– Да, – ответила гимнастка на вопрос болельщика в соцсети.

Интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она готовится к девятой Олимпиаде!