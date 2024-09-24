Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Нам нужно прислушиваться к общественности и сделать Олимпийские игры, которые понравятся людям»

Кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабе рассказал о своей политике.

В 2025 году пройдут выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК). На пост претендуют семь человек, в том числе глава Международной федерации гимнастики (FIG) японец Ватанабе .

«За последние восемь лет я посетил более 160 стран, обсуждал с представителями спорта, какими должны быть Олимпийские игры и как спорт может принести пользу обществу.

Я не изменю свою позицию, если стану президентом, и буду действовать не из принципа «сверху вниз», а «снизу вверх». Нам нужно прислушиваться к мнению общественности и сделать такие Олимпийские игры, которые понравятся людям, находящимся там, где они проводятся.

Возможно, я получу лишь несколько голосов, а возможно, окажусь счастливчиком», – сказал Ватанабе.

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