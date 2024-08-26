Светлана Журова: «Я не думаю, что Ватанабе в случае избрания на пост главы МОК переедет в Европу. У него будет непростой выбор при принятии решения баллотироваться»

Светлана Журова высказалась о кандидатурах на пост главы МОК.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее сообщил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025 году.

В качестве возможных кандидатов называют президента Всемирной легкоатлетической ассоциации ( ) британца , испанца Хуана Антонио Самаранча-младшего и главу Международной федерации гимнастики (FIG) японца Моринари Ватанабе.

«Если оценивать эти три кандидатуры, то для нас лучшим президентом был бы, наверное, Самаранч-младший. Может быть, у него еще есть какие-то моральные обязательства перед отцом (бывшим главой МОК), который крайне хорошо относился к Советскому Союзу и России.

И даже в период холодной войны МОК не строил нам никаких препон.

Если Василий Титов говорит об этом, значит, у нас хорошие отношения с Ватанабэ. Но я не думаю, что японец в случае выдвижения и избрания переедет в Европу, потому что президент МОК должен жить в Лозанне. Поэтому я думаю, что у него будет непростой выбор при принятии решения баллотироваться.

У Коу есть поддержка и спонсоры и, полагаю, к нему потянутся, потому что он олимпийский чемпион. Поэтому его кандидатура больше звучит и отчасти она, может быть, самая реальная. Но для нас его избрание вряд ли будет чем-то хорошим. Пока.

Я хочу сказать, что, когда закончится СВО, все будет нормально. Ведь Коу был вполне нормальным человеком, пока не началась СВО и ему не надо было отрабатывать политическую повестку», – сказала депутат Госдумы Журова.

Титов считает, что Ватанабе будет претендовать на пост главы МОК: «Для нас его избрание было бы неплохим вариантом»