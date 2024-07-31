Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Чжан Бохэн, Хасимото, Синносуке, Сяо Жотэн, Верняев выступят в личном многоборье
31 июля на Олимпиаде в Париже гимнасты разыграют медали в личном многоборье.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Спортивная гимнастика
Мужчины
Индивидуальное многоборье
Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт МОК.
Квалификация
1. Чжан Бохэн (Китай) – 88,597
2. Ока Синносуке (Япония) – 86,865
3. Даики Хасимото (Япония) – 85,064
4. Сяо Жотэн (Китай) – 84,898
5. Джейк Джарман (Великобритания) – 84,897
6. Джо Фрейзер (Великобритания) – 84,666
7. Олег Верняев (Украина) – 84,631
8. Юмин Аббадини (Италия) – 83,933