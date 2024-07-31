Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Чжан Бохэн, Хасимото, Синносуке, Сяо Жотэн, Верняев выступят в личном многоборье

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31 июля на Олимпиаде в Париже гимнасты разыграют медали в личном многоборье.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Спортивная гимнастика

Мужчины

Индивидуальное многоборье

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляциясайт МОК.

Квалификация

1. Чжан Бохэн (Китай) – 88,597

2. Ока Синносуке (Япония) – 86,865

3. Даики Хасимото (Япония) – 85,064

4. Сяо Жотэн (Китай) – 84,898

5. Джейк Джарман (Великобритания) – 84,897

6. Джо Фрейзер (Великобритания) – 84,666

7. Олег Верняев (Украина) – 84,631

8. Юмин Аббадини (Италия) – 83,933

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