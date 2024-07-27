Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Чжан Бохэн выиграл квалификацию, Синносуке – 2-й, Хасимото – 3-й, Китай – 1-й в командном многоборье
Китаец Чжан Бохэн выиграл квалификацию в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024.
Спортивная гимнастика
Париж, Франция
Мужчины
Квалификация
Индивидуальное многоборье
1. Чжан Бохэн (Китай) – 88,597
2. Ока Синносуке (Япония) – 86,865
3. Даики Хасимото (Япония) – 85,064
4. Сяо Жотэн (Китай) – 84,898
5. Джейк Джарман (Великобритания) – 84,897
6. Джо Фрейзер (Великобритания) – 84,666
7. Олег Верняев (Украина) – 84,631
8. Юмин Аббадини (Италия) – 83,933
Командное многоборье
1. Китай – 263,028
2. Япония – 260,594
3. Великобритания – 256,561
4. Украина – 253,893
5. США – 253,229
6. Италия – 249,764
7. Швейцария – 249,662
8. Канада – 247,794