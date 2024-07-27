Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Чжан Бохэн выиграл квалификацию, Синносуке – 2-й, Хасимото – 3-й, Китай – 1-й в командном многоборье

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Китаец Чжан Бохэн выиграл квалификацию в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024.

Спортивная гимнастика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Квалификация

Индивидуальное многоборье

1. Чжан Бохэн (Китай) – 88,597

2. Ока Синносуке (Япония) – 86,865

3. Даики Хасимото (Япония) – 85,064

4. Сяо Жотэн (Китай) – 84,898

5. Джейк Джарман (Великобритания) – 84,897

6. Джо Фрейзер (Великобритания) – 84,666

7. Олег Верняев (Украина) – 84,631

8. Юмин Аббадини (Италия) – 83,933

Командное многоборье

1. Китай – 263,028

2. Япония – 260,594

3. Великобритания – 256,561

4. Украина – 253,893

5. США – 253,229

6. Италия – 249,764

7. Швейцария – 249,662

8. Канада – 247,794

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2 комментария
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Китайцы в порядке. Оценки космос. Пока непонятно, чем хотят ответить японцы
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