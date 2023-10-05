Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Хашимото выиграл золото в индивидуальном многоборье

Дайки Хашимото победил в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Антверпен, Бельгия

Мужчины

Индивидуальное многоборье

1. Дайки Хашимото (Япония) – 86,132

2. Илья Ковтун (Украина) – 84,998

3. Фредерик Ричард (США) – 84,332

4. Кента Чиба (Япония) – 83,464

5. Милад Карими (Казахстан) – 82,931

6. Юмин Аббадини (Италия) – 82,832

7. Сунь Вэй (Китай) – 82,698

8. Ноэ Зиферт (Швейцария) – 82,431