Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Мужская сборная Японии победила в командном многоборье, Китай – 2-й, США – 3-и

Японские гимнасты победили в командном многоборье на Олимпиаде в Париже.

За команду Японии выступали Даики Хасимото, Синносуке Ока, Такааки Сугино, Танигава Ватару.

Спортивная гимнастика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Командное многоборье

1. Япония – 259,594

2. Китай – 259,062

3. США – 257,793

4. Великобритания – 255,527

5. Украина – 254,761

6. Италия – 248,260