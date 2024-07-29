Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Мужская сборная Японии победила в командном многоборье, Китай – 2-й, США – 3-и

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Японские гимнасты победили в командном многоборье на Олимпиаде в Париже.

За команду Японии выступали Даики Хасимото, Синносуке Ока, Такааки Сугино, Танигава Ватару. 

Спортивная гимнастика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Командное многоборье

1. Япония – 259,594

2. Китай – 259,062

3. США – 257,793

4. Великобритания – 255,527

5. Украина – 254,761

6. Италия – 248,260

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23 комментария
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Бедный Су Вейде. Падение в опорном и два падения на перекладине. Не знаю, как он теперь в зал ходить будет на тренировки.
Если не возмьет золото в каком-то виде - все его запомнят лузером, отдавшим бесспорное золото
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Какая драма происходит... Китай задрожал перед перекладиной.
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Ответ Dougie Hamilton
Какая драма происходит... Китай задрожал перед перекладиной.
Ну только один задрожал, да ещё и как, а проиграла вся команда.
+7
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Ответ Yaroslove
Китайцы на перекладине и лично Чжан Бохэн - один из эпичнейших сливов практически выигранного золота в истории, который я когда либо видел ))
А Чжан Бохэн в чем виноват? Он красавчик во всех смыслах
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Ответ Йенс Мустерманн
Неплохо так японцам золото упало на шею )
"упало" - самое подходящее слово в данном случае.
+5
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Ответ Vienne10
Ну только один задрожал, да ещё и как, а проиграла вся команда.
Первый тоже завалил. И шаг сделал, и программу слабую выполнил.
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Неплохо так японцам золото упало на шею )
+7
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+4
Ответ Йенс Мустерманн
Слава богу, что он не северокореец )
Да его завтра городской прописки лишат, и отправят в село поднимать колхоз. Но, не расстреляют, да)
+6
-2
+4
Ответ Dougie Hamilton
Первый тоже завалил. И шаг сделал, и программу слабую выполнил.
Там такое преимущество было, что это ещё позволительно в общем-то было. Более того, Китай пожалуй мог бы выиграть даже с одним падением и у второго гимнаста, но тот умудрился аж два раза упасть..
+5
-1
+4
Ой как китайцы упустили золото в последний момент
+3
-2
+1
Китайцы на перекладине и лично Чжан Бохэн - один из эпичнейших сливов практически выигранного золота в истории, который я когда либо видел ))
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Не справились китайцы в самом конце Золото слишком тяжёлым оказалось
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На месте Си чувака, что дважды упал на завод Чери или расстрелять
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Японцы молодцы. Боролись до конца и заслужили золото👍.
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Ответ Dougie Hamilton
Какая драма происходит... Китай задрожал перед перекладиной.
У них был такой запас, что второму надо было всего один раз упасть, и все равно было бы золото. А он упал дважды. И еще раньше упал на опорном. Просто чувак заруинил команде золото, хотя они были сильнее.
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Ответ sedric
У них был такой запас, что второму надо было всего один раз упасть, и все равно было бы золото. А он упал дважды. И еще раньше упал на опорном. Просто чувак заруинил команде золото, хотя они были сильнее.
Слава богу, что он не северокореец )
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Япония классно выступила. С золотим, ребята.
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Ответ Nav80
Там такое преимущество было, что это ещё позволительно в общем-то было. Более того, Китай пожалуй мог бы выиграть даже с одним падением и у второго гимнаста, но тот умудрился аж два раза упасть..
Было, да. Да, мог, но по итогу они оба выступили не на золото. Хотя второй, конечно, намного больше виноват.
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Ответ sedric
Да его завтра городской прописки лишат, и отправят в село поднимать колхоз. Но, не расстреляют, да)
А был бы французом-просто взад..рали бы и всё.
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Ответ Константин Лобандиевский
Бедный Су Вейде. Падение в опорном и два падения на перекладине. Не знаю, как он теперь в зал ходить будет на тренировки. Если не возмьет золото в каком-то виде - все его запомнят лузером, отдавшим бесспорное золото
А единственный его финал - это перекладина
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