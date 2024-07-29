Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Мужская сборная Японии победила в командном многоборье, Китай – 2-й, США – 3-и
Японские гимнасты победили в командном многоборье на Олимпиаде в Париже.
За команду Японии выступали Даики Хасимото, Синносуке Ока, Такааки Сугино, Танигава Ватару.
Спортивная гимнастика
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Мужчины
Командное многоборье
1. Япония – 259,594
2. Китай – 259,062
3. США – 257,793
4. Великобритания – 255,527
5. Украина – 254,761
6. Италия – 248,260
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