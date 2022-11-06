Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Давтян, Гадирова, Ватанабэ победили в отдельных видах многоборья

В Ливерпуле прошел заключительный день чемпионата мира по спортивной гимнастике. Были разыграны медали в отдельных видах многоборья.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Ливерпуль, Великобритания

Мужчины

Опорный прыжок

1. Артур Давтян (Армения) – 15,050

2. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 14,950

3. Игорь Радивилов (Украина) – 14,733

Параллельные брусья

1. Цзоу Цзинъюань (Китай) – 16,166

2. Лукас Даузер (Германия) – 15,500

3. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 15,366

Перекладина

1. Броуди Малоун (США) – 14,800

2. Дайки Хашимото (Япония) – 14,700

3. Артур Мариано (Бразилия) – 14,466

Женщины

Бревно

1. Хадзуки Ватанабэ (Япония) – 13,600

2. Элизабет Блэк (Канада) – 13,566

3. Шоко Мията (Япония) – 13,533

Вольные упражнения

1. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14,200

2. Джордан Чайлз (США) – 13,833

3. Ребека Андраде (Бразилия) – 13,733

3. Джейд Кэри (США) – 13,733