Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Давтян, Гадирова, Ватанабэ победили в отдельных видах многоборья
В Ливерпуле прошел заключительный день чемпионата мира по спортивной гимнастике. Были разыграны медали в отдельных видах многоборья.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Ливерпуль, Великобритания
Мужчины
Опорный прыжок
1. Артур Давтян (Армения) – 15,050
2. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 14,950
3. Игорь Радивилов (Украина) – 14,733
Параллельные брусья
1. Цзоу Цзинъюань (Китай) – 16,166
2. Лукас Даузер (Германия) – 15,500
3. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 15,366
Перекладина
1. Броуди Малоун (США) – 14,800
2. Дайки Хашимото (Япония) – 14,700
3. Артур Мариано (Бразилия) – 14,466
Женщины
Бревно
1. Хадзуки Ватанабэ (Япония) – 13,600
2. Элизабет Блэк (Канада) – 13,566
3. Шоко Мията (Япония) – 13,533
Вольные упражнения
1. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14,200
2. Джордан Чайлз (США) – 13,833
3. Ребека Андраде (Бразилия) – 13,733
3. Джейд Кэри (США) – 13,733
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