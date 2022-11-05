Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Вэй Сяоюань, Кэри, Реджини-Моран, Маккленахан и Асил победили на отдельных снарядах

Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле разыграли медали на отдельных снарядах.

Спортивная гимнастика

мира

Ливерпуль, Великобритания

Женщины

Брусья

1. Вэй Сяоюань (Китай) – 14,966

2. Шайлиз Джонс (США) – 14,766

3. Нина Дервал (Бельгия) – 14,700

Опорный прыжок

1. Джейд Кэри (США) – 14,516

2. Джордан Чайлз (США) – 14,350

3. Колин Девийяр (Франция) – 14,166

Мужчины

Вольные упражнения

1. Джарнни Реджини-Моран (Великобритания) – 14,533

2. Дайки Хашимото (Япония) – 14,500

3. Реске Дои (Япония) – 14,266

Конь

1. Рис Маккленахан (Ирландия) – 15,300

2. Ахмад Абу Аль-Соуд (Иордания) – 14,866

3. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,733

Кольца

1. Адем Асил (Турция) – 14,933

2. Цзоу Цзинюань (Китай) – 14,866

3. Кортни Таллок (Великобритания) – 14,733