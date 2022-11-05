Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Вэй Сяоюань, Кэри, Реджини-Моран, Маккленахан и Асил победили на отдельных снарядах
Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле разыграли медали на отдельных снарядах.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Ливерпуль, Великобритания
Женщины
Брусья
1. Вэй Сяоюань (Китай) – 14,966
2. Шайлиз Джонс (США) – 14,766
3. Нина Дервал (Бельгия) – 14,700
Опорный прыжок
1. Джейд Кэри (США) – 14,516
2. Джордан Чайлз (США) – 14,350
3. Колин Девийяр (Франция) – 14,166
Мужчины
Вольные упражнения
1. Джарнни Реджини-Моран (Великобритания) – 14,533
2. Дайки Хашимото (Япония) – 14,500
3. Реске Дои (Япония) – 14,266
Конь
1. Рис Маккленахан (Ирландия) – 15,300
2. Ахмад Абу Аль-Соуд (Иордания) – 14,866
3. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,733
Кольца
1. Адем Асил (Турция) – 14,933
2. Цзоу Цзинюань (Китай) – 14,866
3. Кортни Таллок (Великобритания) – 14,733
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