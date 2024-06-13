Листунова об Играх БРИКС: «Отличается от чемпионата России, есть международный драйв. Соревнования интересные, отличная атмосфера»

Виктория Листунова заявила, что на Играх БРИКС есть «международный драйв».

Сегодня на соревнованиях в Казани были разыграны медали в личном многоборье по спортивной гимнастике. Олимпийская чемпионка Листунова не входила в заявку на старт.

«Моя роль здесь – скорее как поддержка для остальных девочек. Естественно, это посложнее, волнительнее, чем выступать самой. Девочки выступают, а ты только смотришь.

Когда я сама выступаю, то я контролирую свои движения, а тут я не знаю, что чувствуют девочки. От этого и сложнее, и волнительнее.

В любом случае, соревнования интересные, отличная атмосфера. Отличается от чемпионата России, есть международный драйв», – сказала Листунова.

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