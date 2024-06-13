Листунова об Играх БРИКС: «Отличается от чемпионата России, есть международный драйв. Соревнования интересные, отличная атмосфера»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике чемпионат России Виктория Листунова Игры БРИКС Гимнастика

Виктория Листунова заявила, что на Играх БРИКС есть «международный драйв».

Сегодня на соревнованиях в Казани были разыграны медали в личном многоборье по спортивной гимнастике. Олимпийская чемпионка Листунова не входила в заявку на старт.

«Моя роль здесь – скорее как поддержка для остальных девочек. Естественно, это посложнее, волнительнее, чем выступать самой. Девочки выступают, а ты только смотришь.

Когда я сама выступаю, то я контролирую свои движения, а тут я не знаю, что чувствуют девочки. От этого и сложнее, и волнительнее.

В любом случае, соревнования интересные, отличная атмосфера. Отличается от чемпионата России, есть международный драйв», – сказала Листунова.

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1 комментарий
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Хоть сто раз похвали эти игры фрикс, но уровнем первенства водокачки они быть не перестанут😁
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