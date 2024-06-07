Ирина Винер: «Все, что говорит Путин – это слова великого человека, который знает, понимает и умеет»

Ирина Винер рассказала об общении с президентом России Владимиром Путиным.

30 мая Путин наградил Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

– Сегодня пленарное заседание ПМЭФ с президентом. Если бы была у вас была возможность пообщаться с президентом, что у него спросили бы?

– Только что с ним общалась, когда он меня награждал. За это время я все у него спросила. Его нечего спрашивать. Потому что нужно слушать телевидение и читать интернет.

Все, что он говорит – это слова великого человека, который знает, понимает и умеет, – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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