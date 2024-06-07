Ирина Винер: «Все, что говорит Путин – это слова великого человека, который знает, понимает и умеет»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер Гимнастика

Ирина Винер рассказала об общении с президентом России Владимиром Путиным.

30 мая Путин наградил Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

– Сегодня пленарное заседание ПМЭФ с президентом. Если бы была у вас была возможность пообщаться с президентом, что у него спросили бы?

– Только что с ним общалась, когда он меня награждал. За это время я все у него спросила. Его нечего спрашивать. Потому что нужно слушать телевидение и читать интернет.

Все, что он говорит – это слова великого человека, который знает, понимает и умеет, – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез

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5 комментариев
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Как у них языки не стерлись еще???🤬
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Ну, это понятно) Пьером де Кубертеном абы кого не назовут))
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Этой- то что ещё надо? Не бедствует, не один миллиард € оставил ей бывший после расставания. А совесть - это понятие относительное, каждый понимает по своему.
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