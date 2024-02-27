Тягачев об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Это может решить только один человек. Будем ждать, но лучше не участвовать»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер Леонид Тягачев Олимпийская сборная России Жак Рогге ОКР Хуан Антонио Самаранч Томас Бах Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Пьер де Кубертен Легкая атлетика

Леонид Тягачев считает, что вопрос участия в ОИ-2024 зависит от одного человека.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) выдвинуть предложения по участию россиян.

«Это может решить только один человек. Но никто сейчас не скажет спортсменам, что вы, пожалуйста, не выезжайте или поезжайте. Этот вопрос сейчас обсуждают внутри каждой спортивной федерации.

Но никто не действует так, как сказала Ирина Винер: «Нам такая Олимпиада не нужна». И вся команда за это проголосовала. Вот этого не может сказать даже наш самый главный и уважаемый человек. И он так не говорит. Ведь если кто-то завоевал право выступить на Олимпийских играх и у него есть такое желание, то пусть участвует.

Сейчас тяжелый жизненный момент для всех. И для меня тоже, потому что я столько лет верил в идеи Пьера де Кубертена, Хуана Антонио Самаранча и Жака Рогге (бывших президентов МОК – Sports.ru). А сейчас мой друг [действующий президент МОК Томас Бах] все упустил до последнего. Будем ждать, но лучше не участвовать», – сказал почетный президент ОКР Леонид Тягачев.

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9 комментариев
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Плохо, когда один решает спортивные судьбы других. Да и не только спортивные..
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Я так понимаю, что этот человек Леонид Слуцкий, если он выиграет выборы. А если не выиграет - тогда будет решать Леонид Слуцкий из Шанхая.
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За 100 лет в России ничего не поменялось))
Всё решает Царь за нас холопов.
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вспоминает про идеи Кубертена и одновременно смотрит в рот самого "главного и уважаемого"
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Ничего не меняется......снова возрат к абсолютной монархии..
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по крайней мере, честно сказал
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Ну пусть участвует...Но за свой счет...
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Лучше? Не участвуй! В судьбы других нос не суй!
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Ответ KUZMICH
За 100 лет в России ничего не поменялось)) Всё решает Царь за нас холопов.
А царь-то не настоящий!
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