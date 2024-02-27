Тягачев об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Это может решить только один человек. Будем ждать, но лучше не участвовать»

Леонид Тягачев считает, что вопрос участия в ОИ-2024 зависит от одного человека.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) выдвинуть предложения по участию россиян.

«Это может решить только один человек. Но никто сейчас не скажет спортсменам, что вы, пожалуйста, не выезжайте или поезжайте. Этот вопрос сейчас обсуждают внутри каждой спортивной федерации.

Но никто не действует так, как сказала Ирина Винер: «Нам такая Олимпиада не нужна». И вся команда за это проголосовала. Вот этого не может сказать даже наш самый главный и уважаемый человек. И он так не говорит. Ведь если кто-то завоевал право выступить на Олимпийских играх и у него есть такое желание, то пусть участвует.

Сейчас тяжелый жизненный момент для всех. И для меня тоже, потому что я столько лет верил в идеи Пьера де Кубертена, Хуана Антонио Самаранча и Жака Рогге (бывших президентов МОК – Sports.ru). А сейчас мой друг [действующий президент МОК Томас Бах] все упустил до последнего. Будем ждать, но лучше не участвовать», – сказал почетный президент ОКР Леонид Тягачев.

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