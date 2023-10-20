Тягачев о нейтральном статусе на Олимпиаде: «В таком унизительном статусе ехать я бы не рекомендовал»

Экс-глава ОКР считает унизительным нейтральный статус на Олимпийских играх.

В сентябре президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже, заявил, что в этом вопросе нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение об участии остается за ними.

«Моя позиция такая же, как у Владимира Владимировича (Путина), потому как есть некоторое время, когда от МОК (Международного олимпийского комитета) еще поступят некие заявления.

В принципе, тем спортсменам, которые завоевали право на участие, наверное, нужно участвовать в этих мероприятиях. А в целом, конечно, в таком унизительном статусе ехать я бы не рекомендовал. Как сказала Ирина Винер – позорный статус.

Но люди, которые готовы выиграть золотые медали, как, например, борцы, уже никогда не выиграют, а имя российского спортсмена, когда он побеждает, всегда остается, даже без флага и гимна. Да, унизительно, но бороться надо, тяжело», – сказал бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев.