Тягачев о нейтральном статусе на Олимпиаде: «В таком унизительном статусе ехать я бы не рекомендовал»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика МОК Ирина Винер Леонид Тягачев Олимпийская сборная России Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Легкая атлетика

Экс-глава ОКР считает унизительным нейтральный статус на Олимпийских играх.

В сентябре президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже, заявил, что в этом вопросе нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение об участии остается за ними.

«Моя позиция такая же, как у Владимира Владимировича (Путина), потому как есть некоторое время, когда от МОК (Международного олимпийского комитета) еще поступят некие заявления.

В принципе, тем спортсменам, которые завоевали право на участие, наверное, нужно участвовать в этих мероприятиях. А в целом, конечно, в таком унизительном статусе ехать я бы не рекомендовал. Как сказала Ирина Винер – позорный статус.

Но люди, которые готовы выиграть золотые медали, как, например, борцы, уже никогда не выиграют, а имя российского спортсмена, когда он побеждает, всегда остается, даже без флага и гимна. Да, унизительно, но бороться надо, тяжело», – сказал бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий