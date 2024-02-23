Винер о Валиевой рядом с Путиным на «Играх Будущего»: «Он показал этим жестом, что спорт должен быть вне политики, что никто не может обидеть ребенка»

Теги сборная России допинг Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер CAS женское катание сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Политика Дина Аверина Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Винер объяснила, почему Валиева находилась рядом с Путиным на Играх Будущего.

21 февраля в Казани проходила церемония открытия фиджитал-соревнований. Фигуристка Камила Валиева сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным.

– Важно, что Камила Валиева была на открытии «Игр будущего» рядом с президентом?

– Конечно, это важно. Наш президент – это величайшая личность мирового значения. Сидеть рядом с таким человеком – это большая честь.

У нас тоже был такой момент, когда Дину Аверину незаслуженно сняли с первого места Олимпийских игр. Она стояла на трибуне на Красной площади. Думаю, если бы она стала олимпийской чемпионкой, то ее так не принимали бы.

То же самое с этой девочкой, которая сидела рядом с президентом. Он показал этим жестом, что спорт должен быть вне политики, что никто не может обидеть ребенка, - сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг. Из-за этого сборная России лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире.

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

58 комментариев
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Он показал этим жестом, что спорт должен быть вне политики 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Да, мы в курсе, что Он - не политик.
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Или же он показал этим жестом, что замена Кабаевой найдена. Или и то, и другое... Как вообще Винер посмела своим куцым умишком трактовать смысл выбора места самим светочем?!
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Он доказал, что спорт в России максимально политизирован
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Ответ Sanan1908
Он показал этим жестом, что спорт должен быть вне политики 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Он же учитель истории, невролог и пилот самолета. Ну никак не политик
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Трэш и кринж. Лицемерие – 80 level.
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Где-то напряглась Кабаева)
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Ответ Kirill Dmitriev
Или же он показал этим жестом, что замена Кабаевой найдена. Или и то, и другое... Как вообще Винер посмела своим куцым умишком трактовать смысл выбора места самим светочем?!
Любитель татарочек)
путинитдинов
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"Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила..."
Оруэлл.
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Какое-то время это всё конечно было смешно читать, но сейчас - уже просто омерзительно.
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-2
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*Логика покинула чат
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Серьёзно? Он показал ровно обратное 🤡 кривое зеркало
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+16
Путин показал, что не видит проблемы в допинге. Мыслит масштабно ))
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0
+14
А кто-то " обидел ребенка"? Валиева обиженный себя два года не ощущала, ей нравились хороводы вокруг её персоны. Совсем недавно: Я, КВ, ОЧ. Да и на старта заигрывала с судьями.
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-1
+11
Винер Шредингера
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-2
+9
Аха-ха
+10
-1
+9
Ответ Антон Савельев
Он же учитель истории, невролог и пилот самолета. Ну никак не политик
орнитолог, таксист, морской пехотинец и носитель сакральных знаний за Собчаком.😏😏😏😏😏😏😏
+9
0
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Ответ R
Любитель татарочек) путинитдинов
Триметазидинов
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боже
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Дину Аверину не могли снять с первого места. Только со второго.
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Нет слов... Она на полном серьёзе это? Там в голове ветер гоняет перекати-поле?
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Может хватит допингистку КВ мусолить? Сколько еще постов про это будет? Давайте про спорт уже, про ФК. Алина 6 лет назад выиграла, Женя взяла серебро. Чистые обе.
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Как раз и политизировано . Винер вне логики.
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Ответ Sanan1908
Он показал этим жестом, что спорт должен быть вне политики 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Это был ответ коллективному Западу, что в России-спорт, это и есть политика. В общем Винер другой телевизор смотрела.
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Валиевой можно, значит и Промесу можно))
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Спорт должен быть вне политики во всем мире, но не в России.
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Истинно восточная женщина! Совершенно неважно, что логики в её словах ноль, главное - это неприкрытая лесть главному начальнику, кто бы рядом с ним не сидел.
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Винер сама входит в этот пул приближенных к императору деятелей от спорта -что вы от нее хотите
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Ответ Я просто мимо проходил
Комментарий скрыт
Где вы тут русофобию увидели? Путин - это не Россия, а 1/150млн-ная её часть.
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Теперь «ребёнок» чувствует себя очень благодарной и обязанной великому вождю. Какое лицемерие. Впрочем, Винер себе не изменяет, роль придется играть всю жизнь.
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