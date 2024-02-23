Винер о Валиевой рядом с Путиным на «Играх Будущего»: «Он показал этим жестом, что спорт должен быть вне политики, что никто не может обидеть ребенка»
Винер объяснила, почему Валиева находилась рядом с Путиным на Играх Будущего.
21 февраля в Казани проходила церемония открытия фиджитал-соревнований. Фигуристка Камила Валиева сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным.
– Важно, что Камила Валиева была на открытии «Игр будущего» рядом с президентом?
– Конечно, это важно. Наш президент – это величайшая личность мирового значения. Сидеть рядом с таким человеком – это большая честь.
У нас тоже был такой момент, когда Дину Аверину незаслуженно сняли с первого места Олимпийских игр. Она стояла на трибуне на Красной площади. Думаю, если бы она стала олимпийской чемпионкой, то ее так не принимали бы.
То же самое с этой девочкой, которая сидела рядом с президентом. Он показал этим жестом, что спорт должен быть вне политики, что никто не может обидеть ребенка, - сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг. Из-за этого сборная России лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире.
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Оруэлл.