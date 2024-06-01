Мамун о повышении возрастного ценза в спорте: «Поддерживаю эту тенденцию. Взрослая гимнастика – это более осознанная и интересная вещь»

Теги художественная гимнастика Олимпийская сборная России Маргарита Мамун сборная России (художественная гимнастика) Каролина Родригес сборная Бразилии жен Гимнастика

Гимнастка Маргарита Мамун поддержала повышение возрастного ценза в спорте.

«Тенденция с повышением возрастного ценза идет не только в гимнастике, но и во всем мировом сообществе.

Олимпийские игры – это очень сложное мероприятие с психологической точки зрения. Оно должно быть осознанным, оно должно быть на взрослом уровне, безусловно. Это огромный прессинг как физически, так и психологически, поэтому не каждый может с ним справиться. Поэтому я поддерживаю эту тенденцию.

Получится ли продлить срок выступления гимнасток? Думаю, да. Гимнастки из других стран это показывают, на моих Олимпийских играх выступала Каролина Родригес в 30 лет, если не больше. Взрослая гимнастика – это более осознанная и интересная вещь, но кому как, конечно», – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016 в художественной гимнастике Мамун.

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