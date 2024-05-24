Маргарита Мамун: «Буду смотреть Олимпиаду. Очень надеюсь, что в Париж поедет как можно больше российских спортсменов»

Теги художественная гимнастика Маргарита Мамун Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Алина Горносько Гимнастика

Маргарита Мамун поделилась ожиданиями от Олимпиады-2024 в Париже.

«Я буду смотреть Олимпийские игры-2024. Честно говоря, нет никаких ожиданий. Конечно, очень жалко, что не выступят наши гимнасты. Без сильнейших девчонок уже совсем не то будет. В любом случае буду смотреть, потому что Париж – моя любовь. Олимпиада – это событие, будут другие игры и другое открытие.

Если говорить про мой вид спорта, то думаю, что зрелищность без россиян на Олимпиаде упадет. Фавориты? Я буду конкретно наблюдать за турниром. Может быть, у Алины Горносько получится себя показать.

Очень надеюсь, что в Париж на Олимпиаду поедет как можно больше российских спортсменов. Мне очень грустно, что мы во многих видах не участвуем в международных турнирах. Конечно же, мне очень хочется, чтобы российские атлеты вернулись на мировую арену как можно скорее», – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016 в художественной гимнастике.

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1 комментарий
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Наших там не будет. Будут нейтралы-ноунеймы, без флага и гимна, без роду и имени.
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