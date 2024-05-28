Мамун о россиянах на Олимпиаде в нейтральном статусе: «Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей. Так нельзя, мне кажется»

Теги художественная гимнастика Маргарита Мамун Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Маргарита Мамун высказалась об участии россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Для меня самое главное – это уважение. Я росла в такой семье, я тренировалась в таких условиях большую часть карьеры. Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других... Так нельзя, мне кажется», – сказала Мамун на ютуб-канале Вити Кравченко.

«Олимпиада – это что-то невероятное и чудесное, там каждый раз происходит что-то очень крутое. Будет очень грустно, если наших спортсменов там не будет», – добавила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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13 комментариев
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вам не кажется,Маргарита
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оказывается, не только красавица, но и умница
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А сказала как раз про бомжей бывшая наставница Мамун - мадам Винер.
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Проклятье от любимого тренера настигнет её через 3,2,1...
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Сейчас Винер возбудится.
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Если нельзя, но очень хочется - тогда можно...
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Ну, бомжи российском спорте только одни. И мы все знаем, что сидят они в городе на реке Нева.
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Маргарита красотка!!!
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Выпуск отличный, Кравченко топ
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Ответ Alestern
Почему нельзя?
чтобы ты спросил
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