Мамун о россиянах на Олимпиаде в нейтральном статусе: «Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей. Так нельзя, мне кажется»

Маргарита Мамун высказалась об участии россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Для меня самое главное – это уважение. Я росла в такой семье, я тренировалась в таких условиях большую часть карьеры. Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других... Так нельзя, мне кажется», – сказала на ютуб-канале Вити Кравченко.

« – это что-то невероятное и чудесное, там каждый раз происходит что-то очень крутое. Будет очень грустно, если наших спортсменов там не будет», – добавила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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