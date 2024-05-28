Мамун рассказала о пережитых в детстве домогательствах тренера: «Он принес очень много боли очень многим людям»

Теги художественная гимнастика Маргарита Мамун сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Маргарита Мамун рассказала о пережитых в детстве домогательствах тренера.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике отметила, что тренировалась под его руководством с 9 до 13 лет.

«Его нет в живых, поэтому, наверное, я могу рассказать об этом. Не знаю, как бы я поступила, [если бы он был жив]. Наверное, были бы суды сто процентов, я бы даже хотела этого. Он принес очень много боли очень многим людям», – сказала Мамун.

«Он делал разные вещи. До самого страшного, слава богу, не дошло – в моем случае. Но вот эти сажания на колени, якобы массаж ног, но ты понимаешь, что это не массаж ног, это идет уже выше положенного, какие-то касания.

Люди делятся на разные типы реагирования. В моем случае это было «замри». Меня просто всю парализовало в такие моменты, потому что это не было что-то агрессивное. Как будто бы мне показалось. Я не могла понять, что это. Я понимала, что что-то не то, что мне некомфортно, что мне страшно, что так быть не должно», – добавила гимнастка.

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3 комментария
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Маргарите 👏👏👏
Очень жаль, что этого ...... уже нет в живых - очень жаль .
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Смелый и очень важный выпуск! Всем к просмотру. Респект Маргарите и Виктору!
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А представляете сколько таких ещё живых, про которых не хотят рассказывать? Просто потому что это не принято...
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