Алексей Немов: «Олимпийские игры утратили свою уникальность. Сейчас это уже подобие»

Теги спортивная гимнастика МОК Олимпийская сборная России Алексей Немов Париж-2024 ТАСС Гимнастика

Алексей Немов высказался об участии в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«У меня не хватает нервов по поводу этой темы. Я тоже выступал в непростой период времени – после распада Союза, но был гимн и флаг, сегодня я не понимаю, что происходит. Нужно жить, работать, делать все, что мы можем, и быть наготове.

МОК давно это делает, когда есть серьезная конкуренция, всегда легче проиграть, чем соревноваться, а мы всегда были готовы выступать с сильнейшими.

Мне очень жаль наших спортсменов, главный старт – Олимпийские игры – утратили свою уникальность. Сейчас это уже подобие», – сказал Немов. 

Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что будет болеть за россиян, которые выступят на Играх в Париже. 

«Я буду понимать, что это наши ребята, буду болеть. Это их решение, каждый человек имеет право быть не таким, как я. Это их выбор, но мы должны поддерживать любое решение ребят.

Это тяжело, это непростое решение, но буду болеть за наших», – цитирует Немова ТАСС

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2 комментария
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Чушь лепит. Олимпийские игры ничего не утратили - отсутствие двух стран не является критическим, отряд не заметит потери бойца.
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Когда Немов выступал и побеждал, то ценность была, а как он давно уже закончил со спортом, то сразу утратила, особенно на фоне отстранения россиян. Всё правильно, Алексею сейчас кушать хорошо тоже хочется, вот и болтает в соответствии с главной линией партии.
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