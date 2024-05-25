Алексей Немов: «Олимпийские игры утратили свою уникальность. Сейчас это уже подобие»

Алексей Немов высказался об участии в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«У меня не хватает нервов по поводу этой темы. Я тоже выступал в непростой период времени – после распада Союза, но был гимн и флаг, сегодня я не понимаю, что происходит. Нужно жить, работать, делать все, что мы можем, и быть наготове.

МОК давно это делает, когда есть серьезная конкуренция, всегда легче проиграть, чем соревноваться, а мы всегда были готовы выступать с сильнейшими.

Мне очень жаль наших спортсменов, главный старт – Олимпийские игры – утратили свою уникальность. Сейчас это уже подобие», – сказал Немов.

Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что будет болеть за россиян, которые выступят на Играх в Париже.

«Я буду понимать, что это наши ребята, буду болеть. Это их решение, каждый человек имеет право быть не таким, как я. Это их выбор, но мы должны поддерживать любое решение ребят.

Это тяжело, это непростое решение, но буду болеть за наших», – цитирует Немова ТАСС.