МОК: «Нейтральные спортсмены имеют право на проживание в олимпийской деревне, а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

МОК предоставит российским спортсменам жилье и логистическую поддержку на Играх.

Об этом заявили в Международном олимпийском комитете. 

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпиаде. 

Российские и белорусские атлеты допущены к Играм в Париже в нейтральном статусе.

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», – отметили в МОК. 

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16 комментариев
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Сейчас он расскажет что не так с проживанием и что не так с логистикой.
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– Я свои права знаю.
– Это какие? – уточнила матушка.
– Подстилки, попойки, треп, объедки, драки, ор и угар, – отчеканил крестьянин. – Каждый второй год сбор желудей и право пускать козу на общий выпас на две трети туловища.
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Спасибо благодетели, хоть не в палатках жить разрешили.
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Кто-то из компашки Позднякова, Матыцина, Журовой, Свищева, Родниной, Винер и т.д. вылезут и скажут, что нейтральных спортсменов поселят в "13 районе" среди б0мжей и беспризорников, а добираться они до спортивных комплексов будут пешим ходом, либо "зайцем" на метро.
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Ответ serginn
Имеют право на проживание и логистику, а вот насчет прав на радость со стороны принимающей стороны - в правилах ничего нет, поэтому МОК умывает руки.
Не хотят радоваться, понимаешь ли. Заставлять будем? Или ну их, все равно загнивают.
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Ответ brace
Важное уточнение! Сейчас наверное "туда ломанётся" ещё больше участников. А то ведь наверное спортсмены думали, что придётся им жить в хостеле и добираться на метро до состязаний
Больше не ломанется. Как минимум у Винер все строго, Олимпийской деревней и транспортом там не заманишь.
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Ответ Геннадий Тёкин
Спасибо благодетели, хоть не в палатках жить разрешили.
А вы уже купили такую пaлaткy, так беспокоились, что в Олимпийскую деревню не попадете?
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