МОК: «Нейтральные спортсмены имеют право на проживание в олимпийской деревне, а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх»

МОК предоставит российским спортсменам жилье и логистическую поддержку на Играх.

Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпиаде.

Российские и белорусские атлеты допущены к Играм в Париже в нейтральном статусе.

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», – отметили в МОК.