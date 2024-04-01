МОК: «Нейтральные спортсмены имеют право на проживание в олимпийской деревне, а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх»
МОК предоставит российским спортсменам жилье и логистическую поддержку на Играх.
Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпиаде.
Российские и белорусские атлеты допущены к Играм в Париже в нейтральном статусе.
«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», – отметили в МОК.
Сейчас он расскажет что не так с проживанием и что не так с логистикой.
– Это какие? – уточнила матушка.
– Подстилки, попойки, треп, объедки, драки, ор и угар, – отчеканил крестьянин. – Каждый второй год сбор желудей и право пускать козу на общий выпас на две трети туловища.