Артур Далалоян стал участником экстремального реалити-шоу шоу «Титаны» на ТНТ

Гимнаст Артур Далалоян стал участником шоу «Титаны» на ТНТ.

«Титаны» – экстремальное реалити-шоу, главный приз которого – 10 млн рублей. Премьера состоится 26 мая в 21:00 по московскому времени.

– Сразу ли вы согласились участвовать в шоу «Титаны» или были сомнения?

– Это крутое шоу! Я особо не задумывался о том, участвовать или нет, потому что мне сразу была интересна режиссерская задумка. Вопрос был только в том, насколько смогу совместить участие в шоу «Титаны» со своим тренировочным процессом. Вроде бы удалось совместить, хотя было тяжело, все-таки съемочный день длительный, но при этом очень интересный.

Испытания были непредсказуемыми. Самое интересное, что приезжаешь на съемки и каждый раз не знаешь, что тебя ждет. Но изначально я понимал, что придется выкладываться по максимуму, так оно и произошло.

– Один из «участников» шоу — искусственный интеллект: он отбирает атлетов и готовит для них испытания. Как вы к этому относитесь? Насколько челленджи ИИ бесчеловечны?

– Искусственный интеллект, инновации постепенно входят в нашу жизнь, от этого никуда не деться. Искусственный интеллект подбирал нам невероятно интересные и сложные испытания, благодаря чему шоу будет очень зрелищным.

– Как считаете, есть ли у вас превосходство над соперниками за счет вашего бэкграунда? Кому из спортсменов может быть чуть легче на шоу?

– Во время почти каждого испытания ребята говорили, подшучивая: «Вот очередное легкое испытание для гимнастов». В редких испытаниях у меня было небольшое преимущество, потому что у меня разработаны нужные группы мышц, которые способствовали прохождению тех или иных испытаний.

Но реальное преимущество в этом шоу у того, кто всесторонне развит, кто находился в хорошей физической форме и кто каждый день работал над собой. Испытания были разнообразными — на скорость, выносливость, силу, на взрывную работу, – сказал Далалоян.