Артур Далалоян: «Для меня, так как я уже прошел Олимпийские игры, в приоритете поддержать свою страну. Сейчас условия и отношение к нам неправильные»

Гимнаст Артур Далалоян высказался об отказе от участия в Олимпиаде-2024.

«То, что я не готовлюсь к Олимпийским играм, конечно, мое решение. Совместное решение с федерацией, с Олимпийским комитетом России.

Многие сравнивают эту Олимпиаду с Токио, мол, мы же тоже выступали в нейтральном статусе. Ну да, без флага и гимна. Но при этом с нами был наш Олимпийский комитет, была поддержка. На форме как-никак были цвета нашего флага.

Те условия, которые предлагаются сейчас, конечно, неприемлемы. И мне кажется, что неважно, каким конкретно видом ты занимаешься, все равно в мире спорта одна семья, одна команда, и вы должны быть солидарны в данных вопросах. Но при этом я ни в коем случае не осуждаю тех спортсменов, которые все-таки благодаря каким-то обстоятельствам имеют возможности или захотели биться за поездку на Олимпийские игры.

Для меня, так как я уже прошел Олимпийские игры и множество международных соревнований, имею достижения, в приоритете поддержать свою страну. Сейчас условия и отношение к нам неправильные. Такова объективная картина, на мой взгляд.

И зацикливаться на Олимпийских играх конкретно сейчас как на верхушке, вершине спорта мне уже не приходится. Я понимаю, что у нас в этом сезоне приготовлены другие соревнования — Игры БРИКС, например, которые совсем скоро стартуют.

Конкретного условия «не ехать» нет. Никто не говорил, что нельзя кому-то ехать на Олимпиаду, никому особых требований от руководства не выдвигалось. Я высказываю исключительно мое мнение, что решение должно быть коллективное. Но при этом каждый спортсмен, который все-таки через это все готов пройти, поехать самостоятельно на Олимпиаду, — ему никто не запретит это сделать, на мой взгляд. Просто такие санкции — они против нашей страны, против нашей сборной, и реагировать, мне кажется, мы должны тоже командой.

Лучшее доказательство отсутствия запрета — наличие спортсменов, которые отобрались и собираются на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Без какого-либо отношения к стране, к нашему Олимпийскому комитету. Но наша федерация, наша сборная к этому списку не относятся. И большинство на это смотрит негативно», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в команде.